В Киеве состоялась встреча Президента Украины и Премьер-министра Королевства Швеция

Украина заинтересована в масштабных проектах в альтернативной энергетике, энергетической безопасности, сельском хозяйстве, IT-секторе, инфраструктуре и охране окружающей среды, заявил Президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины заверил Премьер-министра Швеции в том, что помощь, оказанная шведской стороной с целью поддержки реформ в Украине, полностью себя оправдает.

Владимир Зеленский отметил, что Украина упорно работает над повышением энергоэффективности. "Это сделает нашу экономику значительно более конкурентной и повысит энергетическую безопасность Украины. Мы надеемся на активное сотрудничество в этой сфере", - констатировал Президент.

Также, по его словам, стороны договорились привлекать шведских инвесторов в отрасль переработки отходов в ключевых городах Украины и активизировать взаимодействие по охране окружающей среды и преодолению изменения климата.

Глава государства напомнил, что это уже вторая его встреча с Премьер- министром Швеции за последние три месяца, и выразил удовлетворение результатом переговоров. "Наши народы связывают не только общие страницы истории и цвета национального флага. Но еще и активное партнерство для укрепления ценностей демократии, верховенства права, мира и безопасности. Приверженность таким ценностям является фундаментом наших отношений", - подчеркнул Президент Украины.

Премьер-министр Швеции отметил, что программа помощи Украине базируется на трех направлениях: поддержка экономического развития, укрепление демократии, прав человека и верховенства права и улучшение защиты окружающей среды.

Он также выразил надежду на укрепление отношений Украины и Швеции в сфере торговли и инвестиций. "В настоящее время украинский экспорт достиг рекордных уровней, и при условии выполнения положений Соглашения об ассоциации потенциал дальнейших инвестиций и отношений выглядит очень перспективно", - отметил Премьер-министр Швеции.