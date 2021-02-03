Вірогідність нової коаліції: як і навіщо США впливає на "слуг народу"

Експерти проаналізували інформацію про деякі вказівки від західних партнерів українським нардепам

Ряд ресурсів поширює інформацію, що "слуги" отримали від західних партнерів цінні вказівки (ЦВ) - формувати коаліцію з 300 голосів, щоб мати можливість змінювати Конституцію в ракурсі виконання Мінських угод і переміщень щодо Донбасу. Є припущення, що на таких умовах США можуть увійти в процес переговорів з врегулювання конфлікту. Наскільки така ситуація реальна? Чи є шанси зібрати таку - нехай навіть неофіційну - коаліцію? Що можуть прийняти - і до чого це може привести? "Коментарі" дізналися відповіді в експертів.У "Слузі народу" можуть готувати прозахідну коаліцію. Колаж: Д.

Романюк/Comments.ua "Теоретично тимчасова і ситуативна коаліція можлива"

Політичний експерт, засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко вважає, що інформація про деякі ЦВ від західних партнерів українським нардепам викликає сумніви.

"Як ви собі це уявляєте? У Раді - безліч різних течій і груп. Навіть всередині фракції "Слуга народу". Неможлива ситуація, коли всі "слуги" отримують ЦВ. Швидше - хтось із керівництва отримує рекомендацію від когось попрацювати у певному напрямку. І то - через неофіційні канали. Інакше - дипломатичний скандал", - пояснює Андрій Єременко.

Говорячи про ймовірну розширену коаліцію, він нагадав, що вже обговорюється можливість залучення туди Юлії Тимошенко з "Батьківщиною".

"Історія з припинення роботи медведчуківських каналів дозволяє створити ґрунт для появи у СН союзників в особі "Євросолідарності" і "Голосу". Можуть підтягнутися також депутатські групи "Довіра", "За майбутнє". Тож теоретично тимчасова і ситуативна коаліція можлива. Але саме - тимчасова і ситуативна. Під прийняття якихось конкретних, зрозумілих усім рішень", - зазначає Андрій Єременко.

На його думку, які би зміни Україна не вносила до Конституції в ракурсі Донбасу, Росія буде продовжувати тиснути, не припиняючи обстріли. А тому йти на поступки агресору не можна, впевнений експерт.

"Підемо на умови Кремля - вона буде лише посилювати тиск. У нинішній ситуації змінювати Конституцію, прописуючи там "особливий статус" ОРДЛО або ще якісь моменти - не можна. Якщо буде передача кордону України під контролем певних сил, то - можливо. Але очевидно, що ніякої широкої автономії, як хотів би Кремль, ці території не отримають. Ніяких своїх правоохоронних органів і так далі... До того ж, зараз Росія куди слабкіше, ніж була в 2014-му і 2015-му, коли змусила Україну підписати, по суті, "почесну капітуляцію" у вигляді Мінських угод. Тоді ми інакше не могли. Зараз ситуація змінилася. Україна насилу, але реформується. У нас є потужні союзники. А в РФ - внутрішні протести, несамовите керівництво зі своїми палацами, падіння економіки, і санкції позначилися, і корона-криза. Ми в більш сильній позиції. І не повинні прогинатися під "хотілки" Кремля", - резюмує Андрій Єременко. "Прозахідне крило "слуг" тяжіє і мріє про таку розширену коаліцію"

Експерт аналітичного центру Kyivstratpro Тарас Семенюк зізнався, що йому складно уявити коаліцію розміром з конституційну більшість.

"Справа в тому, що "слуги" і так фрагментовані. Зараз взагалі стоїть питання збереження того, що є. Очевидно, що прозахідне крило "слуг" тяжіє і мріє про таку розширену коаліцію. Але навряд чи їм вдасться знайти 300 голосів, оскільки вже зараз зрозуміло - єдності немає навіть у фракції", - зазначає Тарас Семенюк.

На його думку, навіть якщо потенційно вдасться зібрати 300 голосів для внесення змін до Конституції під "кейс Донбасу", навряд це стане запорукою стабільності в державі.

"Занадто велика прірва між ідеологіями: прозахідною - з одного боку і проросійською - з іншого. До того ж, навіть умовна прозахідна коаліція в нашій Раді спокусить США долучитися до того ж нормандського формату. США не будуть так підставляти Німеччину і Францію. Адже це означатиме, що ці країни не впоралися з врегулюванням російсько-українського конфлікту, а це - репутаційні ризики", - підкреслює Тарас Семенюк.