В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"

Причиною сьогоднішніх обшуків на держпідприємствах "Укрспецекспорт" і "Укроборонпром" є кримінальне провадження про державну зраду на користь одного з азіатських держав.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

У відомстві уточнили, що посадові особи можуть бути причетними "до здійснення діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

Як встановили слідчі, через те, що "Укрспецекспорт" підключив до посередництва іноземну структуру, Україна втратила ринки збуту озброєнь в деяких країнах азіатського регіону.

З цієї ж причини застопорилися чинні контракти держпідприємства і з'явилися перешкоди для укладення нових.

"За попередніми оцінками, нанесена шкода державним інтересам складає близько 100 мільйонів доларів США", - уточнили в спецслужбі.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" ексголову Херсонської ОДА Юрія Гусєва. Він замінить на цій посаді Айвараса Абромавічуса.

Гусєв вже розповів про плани на майбутнє і заявив, що "Укроборонпром" ліквідують в 2021 році.