В штабе АТО просят не распространять сведений о ходе операции на Донбассе

Штаб антитеррористической операции на Донбассе обратился к сотрудничающим с украинской армией людям с просьбой не разглашать никакой информации об оперативных действиях подразделений ВСУ в районе проведения спецоперации, а военнослужащим напомнил об ответственности за утечку секретной информации.

"Штаб АТО просит людей, которые сотрудничают с Вооруженными силами Украины, не разглашать никакой информации и сведений, фото и видео материалов, касающихся хода тактических и оперативных действий (перемещение, изменение позиций, раскрытие подразделений, продвижение и т.п.)", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

В штабе пояснили необходимость такого обращения произошедшим несколько дней назад случаем, когда один из волонтеров преждевременно обнародовал информацию, которая поставила под угрозу безопасность и жизнь военнослужащих.

Также в штабе АТО напомнили об административной и уголовной ответственности для военнослужащих за утечку секретной информации.

"Еще раз настойчиво просим не распространять никаких сведений о ходе антитеррористической операции!", - призвали в штабе.