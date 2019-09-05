В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать уголовные производства, находящиеся в подследственности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционнной прокуратуры. В состав ВАКС входит 38 судей, 11 из них - работают в Апелляционной палате суда.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что антикоррупционные органы передадут в начавший свою работу Высший антикоррупционный суд 208 уголовных производств.

"По нашим подсчётам, подлежат передаче 208 дел из разных инстанций. Есть ряд дел, которые рассмотрены и находятся на стадии апелляции. Основная часть дел находится в суде первой инстанции", - уточнил А. Сытник.

К компетенции ВАКС отнесены 22 состава преступлений с тем условием, что они совершаются специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500000 гривен.

Из местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых только 190 дел - те, по которым досудебное расследование заканчивало НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционнной прокуратуры.

Елена Танасевич отметила, что избраны 6 следственных судей, которые будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

"Сформировано в первой инстанции семь коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по сути, в апелляционной палате будут функционировать четыре коллегии, которые будут осуществлять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции", - рассказала Е. Танасевич.

Согласно закону, судьям, а при необходимости и членам их семей, предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

ИЦ "ЭЛВИСТИ"