В Украине построят военные базы по стандартам НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 7-го февраля.

По словам министра, одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры.

"Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что в нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекты, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке",- говорится в сообщении.

Андрей Загороднюк также отметил, что в этом году силами Министерства обороны Украины, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в текущем году специалисты Альянса впервые будут обучать государственных служащих навыкам публичных выступлений, аналитического мышления, стратегического планирования, и проектного менеджмента.

Также мы писали, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины получили в свое распоряжение смешанную авиационную эскадрилью, созданную по стандартам НАТО. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".