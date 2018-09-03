В Украине стартовали военные учения Rapid Trident с участием армий НАТО

В понедельник в Украине открыли многонациональные военные учения "Репид Трайдент - 2018" (Rapid Trident - 2018) с участием подразделений армий НАТО. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства обороны, передает УП.

По ее информации, торжественное открытие учений состоялось на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

Отмечается, что в нынешних мероприятиях примут участие военные подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран-партнеров НАТО, всего - 14 стран. А именно - Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция.

Также к учениям привлечены военнослужащие многонациональной Литовско- польско-украинской бригады имени гетмана Константина Острожского.

"В этом году "Репид Трайдент - 2018" является самым масштабным совместным сухопутным учением", - отмечают в ведомстве.

По данным Минобороны, в целом к учениям привлечены более 350 единиц техники и 2200 военных, тренирующихся на Яворивском полигоне.

Мероприятия продлятся 2 недели (до 15 сентября включительно) и будут состоять из двух фаз - командно-штабной и полевой. За это время украинские военные и их коллеги из стран-партнеров отработают ряд задач как боевого, так и логистического и гуманитарного характера.

"Важной особенностью учения является то, что с украинской стороны большую часть участников составляют военнослужащие одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которые имеют непосредственный и вовсе недавний опыт боевых действий в самых горячих точках района проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", - рассказывают в пресс-службе.

Как сообщалось, в сентябре Россия проведет крупнейшие за почти четыре десятка лет военные учения - "Восток-2018".

В 2017 году на учениях Rapid Trident американские военные авиаторы учили украинских коллег методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.

Также специалисты из США провели ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности по аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава.