Євросоюз засудив рішення Путіна позбавити "неросіян" права власності на землю в Криму

20 березня 2021 року, через рік після ухвалення, набув чинності указ російського президента, що додає більшу частину Криму і Севастополь до переліку прикордонних територій Російської Федерації, у яких негромадянам Росії не дозволено мати власність на землю.

Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є очевидним порушенням міжнародного права. Таким чином, ЄС не визнає цей указ та вважає його введення в дію ще однією спробою силоміць інтегрувати незаконно анексований Крим в Росію.

Крим є частиною України. У цій частині російський указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком по нав’язуванню російського громадянства мешканцям півострова. Це спричиняє свавільне позбавлення людей власності.

Європейський Союз закликає Росію зупинити всі порушення міжнародного законодавства на Кримському півострові. Європейський Союз є непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародне визнаних кордонів і схвалює дипломатичні зусилля України в цьому напрямку. Європейський Союз продовжить проводити політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів.