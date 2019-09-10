ВРУ дала согласие на прослушивание народных депутатов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) получат право самостоятельно, без посредничества СБУ вести "прослушку" нардепов в рамках расследования уголовных производств.

А рассматривать такие дела, которыми занимались раньше НАБУ и САП, теперь будет Высший антикоррупционный суд Украины.

Антикоррупционному суду при его запуске передадут на рассмотрение только те дела, которые ранее расследовали НАБУ и САП. Это предусматривается принятым в первом чтении законопроектом президента Владимира Зеленского No 1025 "О внесении изменения в Закон Украины "Про Высший антикоррупционный суд" (относительно начала работы суда)".

За это решение сегодня, 10 сентября, проголосовали 345 народных депутатов. Подготовку законопроекта ко второму чтению решено провести по ускоренной процедуре.

Согласно законопроекту, подсудность ВАСУ распространяется на дела, начатые не только после 5 сентября 2019 года, когда состоялся "запуск" суда, но и до этой даты - но только в том случае, когда речь идет только о делах, которые расследовали НАБУ и САП. Это сделано чтобы не перегружать судей обилием дел.

При этом, законопроект не предусматривает изменений в предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда, который начал свою работу 5 сентября. Предполагается, что этот старт станет финишем становления системы антикоррупционных органов в Украине. А сам законопроект, принятый сегодня в первом чтении, должен устранить проблему перегрузки суда делами и проводить судебные разбирательства уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки.

Кроме того, сегодня нардепы утвердили за основу еще один важный документ - президентскую инициативу, касающуюся обысков члена парламента: за законопроект No 1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" в первом чтении проголосовали 297 нардепов.

Этим законопроектом предусмотрено, в частности, следующее: - из Уголовного процессуального кодекса Украины и Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" исключаются, нормы, которые не соответствует Конституции Украины, и запрещают без согласия ВР осуществлять обыск народного депутата, досмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции; - НАБУ и ГБР предоставляется право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий - то есть прослушивать телефонные разговоры; - изымаются из Уголовного процессуального кодекса Украины изменения, которые были приняты в 2017 году о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначение и проведение экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении; - суды получают право не назначать залог при тяжких и особо тяжких преступлениях. Ранее следственные судьи при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обязаны были определить альтернативный размер залога, который мог быть значительно меньше и позволял легко выйти на свободу и уклоняться от следствия; - устанавливается положение, что все изъятые при обыске вещи, считаются временно изъятым имуществом; - прокуроры смогут излагать сокращенную версию обвинительного акта; - НАБУ разрешается набирать в штат тайных сотрудников-агентов.

Ко второму чтению депутаты подготовят свои предложения и поправки по ускоренной процедуре, как и в случае с законопроектом, касающимся Антикоррупционного суда.