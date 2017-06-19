Встреча Порошенко и Трампа может стать переломным моментом для Украины и США - политолог

Известный политолог Павел Нусс прокомментировал поездку украинского президента Петра Порошенко в Вашингтон

Об этом Нусс написал на своей странице в Фейсбук.

"Украинский Президент Петр Порошенко отправился с официальным визитом в Соединенные Штаты.

Историческая встреча Порошенко и Трампа, по предварительным данным, состоится 20 июня, и, важно отметить, что нашим политико-дипломатическим преимуществом является и то, что эти переговоры состоятся перед встречей президента США с Путиным, которая, возможно, пройдет 8 июля в Гамбурге.

Насколько мне известно, Президент Порошенко планирует не ограничиваться переговорами с американским лидером, и в повестку дня, вполне вероятно, включены переговоры Президента Порошенко с министром обороны США и руководством Конгресса. Кроме вопросов выполнения Россией обязательств в рамках "Минска", помощь реформам в Украине, двухстороннего сотрудничества Украины и США и санкций против РФ, украинская делегация ставит перед собой задачу существенного расширения американской военной помощи Украине.

Нельзя говорить о том, что задача легкая, потому как достижение этих результатов - целый комплекс дипломатических и политических процессов, который требует выдержки и терпения.

Не стоит питать иллюзии.

Встреча Порошенко и Трампа будет сложной, учитывая много факторов, в том числе, и непростые отношения Трампа с Меркель, которая является другом Украины и Порошенко, а также хедлайнером украинских партнёров в ЕС.

Но. Учитывая дипломатический опыт и политическую хватку Порошенко, мы рассчитываем на очень хорошие результаты встречи Президентов Украины и США, и существует вероятность, что эти переговоры станут переломным моментом для Украино-Американских отношений в контексте значительного расширения сфер сотрудничества.

Если брать во внимание тот факт, что американская сторона так же тщательно готовится к переговорам с нашим Президентом, то я не исключаю громких и жестких заявлений Белого дома в адрес России.

Сразу по завершению визита в США, Порошенко отправляется в Брюссель", - написал политолог.