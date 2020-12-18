Я доведу свою невинуватість: Татарів відповів на підписання йому підозри

Заступник керівника Офісу президента обіцяє гідно відповісти
У відповідь на повідомлення ЗМІ про намір Спеціальної антикорупційної прокуратури вручити підозру Олегу Татарову, заступник керівника Офісу президента заявив про свою публічну позицію.
Її він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник - "це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки".
"Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", - підкреслив Татаров.
Нагадаємо, мова йде про справу "квартир Нацгвардії" і можливу причетність Татарова до фальсифікації експертизи, яка б дозволила фактично поховати цю справу.
Як розповідав нещодавно директор НАБУ Артем Ситник, Татаров ще працюючи в "Укрбуд", разом з іншим фігурантом справи екс-нардепом Максимом Микитасем дали хабар одному з керівників експертної установи за "потрібну" їм експертизу, яка дасть можливість закрити цю справу.
Тим часом Микитась пішов на угоду зі слідством і здав чиновників, які фігурують у справі "квартир".