Я доведу свою невинуватість: Татарів відповів на підписання йому підозри

Заступник керівника Офісу президента обіцяє гідно відповісти

У відповідь на повідомлення ЗМІ про намір Спеціальної антикорупційної прокуратури вручити підозру Олегу Татарову, заступник керівника Офісу президента заявив про свою публічну позицію.

Її він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник - "це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки".

"Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", - підкреслив Татаров.

Нагадаємо, мова йде про справу "квартир Нацгвардії" і можливу причетність Татарова до фальсифікації експертизи, яка б дозволила фактично поховати цю справу.

Як розповідав нещодавно директор НАБУ Артем Ситник, Татаров ще працюючи в "Укрбуд", разом з іншим фігурантом справи екс-нардепом Максимом Микитасем дали хабар одному з керівників експертної установи за "потрібну" їм експертизу, яка дасть можливість закрити цю справу.

Тим часом Микитась пішов на угоду зі слідством і здав чиновників, які фігурують у справі "квартир".





