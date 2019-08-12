Закладки Парубия под куполом Рады

Парубий оставляет кадры. Как уходящий спикер пытается сохранить свое влияние на аппарат Рады В Верховной Раде вчера прошло первое подготовительное заседание, на котором фракции будущего парламента договорились о дате первого заседения. Оно состоится 29 августа.

Первоначально предполагалось, что на этом мероприятии будет присутствовать и спикер уходящей Рады Андрей Парубий. Однако его там не оказалось.

Впрочем, это не означает, что Парубий окончательно ушел от дел.

Совсем наоборот - сейчас он развил бурную деятельность с целью сохранения влияния на парламентский аппарат. Его партия “Европейская солидарность” провела по спискам только 23 народных депутата, поэтому на нее надежды мало. Сам Парубий прошел под №2.

“Стране” стало известно о минимум трех людях из окружения Парубия, которых тот протягивает на достаточно высокие должности в аппарате, причем некоторые позиции, как утверждают источники, были заблаговременно до выборов внесены в штатное расписание.

Закладки Парубия

Согласно данным сайта “Посіпаки”, нынешний заместитель руководителя секретариата спикера Максим Хлапук оставался помощником народного депутата Парубия (штатным и на добровольной основе) на протяжении трех созывов.

Интересно, что на последних досрочных выборах в Раду Хлапук баллотировался по списку партии “Голос” Святослава Вакарчука под номером 22, но не прошел. Однако еще до дня голосования в штатное расписание структур Рады внесли дополнительную должность заместителя руководителя аппарата. Распоряжение первого заместителя руководителя аппарата - управляющего делами Петра Боднара датируется 4 июля. Как утверждает источник в аппарате Рады, на это место метит именно Хлапук, который при Парубие занимался формированием повестки дня работы парламента.

По закону “О государственной службе” его нынешняя должность замглавы спикерского секретариата относится к так называемой патронатной службе. А, согласно статьи 92 этого закона такой сотрудник увольняется вместе с должностным лицом, в чью патронатную службу он входит. То есть с уходом Парубия потеряет работу весь его секретариат.

Кроме того, опыта работы помощником нардепа или в патронатной службе спикера определенно недостаточно, чтобы стать замруководителя парламентского аппарата, который относится к госдолжностям категории “Б” и не подпадает под норму об увольнении вместе с отставкой руководителя.

Все тот же закон о госслужбе требует от претендента трудовой деятельности на других должностях указанной категории или вообще на руководящих постах, либо службы в органах местного самоуправления. Хотя, возможно, в анкете креатуры Парубия все это есть.

Требование закона к сотрудникам патронатной службы коснется и советника спикера по вопросам реформирования парламента Андрея Малыка. Он также был добровольным помощником Парубия, когда тот был депутатом шестого созыва.

Однако, как утверждает источник в аппарате, для Малыка готовят кресло заместителя руководителя информационного управления, введенное указанным распоряжением управделами Бондара от 4 июля. На это пришлось пойти после того, как Малык проиграл в конкурсе на руководящую должность в том же управлении.

Кроме того, в отделе мониторинга этого управления распоряжением Бондара от 20 июня введена должность замруководителя отдела, на которой, по информации источника, видят некую Марину Науменко.

По слухам в аппарате это невеста Максима Хлапука.

“Стране” не удалось получить комментарий указанных лиц, они не ответили на сообщения через мессенджер и электронные письма, отправленные на их официальные почтовые ящики. Не ответил на звонок пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев. Мы готовы опубликовать их ответы, если они поступят.

Чем важен аппарат Рады

Аппарат Рады, несмотря на технический характер работы, играет важную роль в жизни парламента, особенно в ее закулисной части.

"Не только от спикера, но и от руководства аппарата зависит скорость оформления законопроектов, их содержание и очередность на голосование. Используя бюрократические моменты, можно ускорить попадание законопроекта в сессионный зал или затормозить. Не забывайте, что и многие назначения проходят через парламент, а значит через его влиятельный аппарат", - объясняет "Стране" народный депутат Валерий Карпунцов ("Блок Петра Порошенко"), который в Раде седьмого созыва был первым заместителем регламентного комитета.

"Еще несколько лет тому назад говорили основная парламентская работа сосредоточена в приемной Зайчука (руководитель аппарата Верховной Рады в 2002 - 2015 годах Валентин Зайчук - Ред.), а в сессионном зале мы видим только ее результат", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

Денис Рафальский