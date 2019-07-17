Зеленский изменил положение о военной службе

Изменения коснутся военного положения в стране

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Согласно указу, размещенному на сайте президента, в разделе, где установлены сроки выслуги при возможном "введении военного положения" для младшего и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу, данная формулировка заменена на "объявление состояния войны", и сроки выслуги устанавливаются "до дня и времени прекращения состояния войны".

Положение дополнено пунктом 263, в котором говорится, что в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава..

Источник: https://www.president.gov.ua/documents/5242019-28577