Зеленский хочет, чтобы первое заседание новой Рады прошло в День независимости Украины - СМИ

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоялось в День независимости Украины, 24 августа. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Лидер штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко также сказал журналистам, что есть идея провести заседание парламента уже в августе.

"День независимости - красивая, символичная дата", - цитируют Корниенко "Украинские новости".

Кроме того, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус не исключает быстрого формирования коалиции в новой Верховной Раде. "Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, через несколько недель после выборов будет уже сформирована", - сказал он.

"Если это будет коалиция, где будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень долгие переговоры, как когда 4-5 разных фракций создают коалицию. А если там будут 2 фракции, то это будет сделано довольно быстро. Я думаю, что к сентябрю это однозначно будет сделано. Август будет довольно рабочий такой месяц", - заявил Герус.

21 июля украинцы выбирали новую Верховную Раду (9 созыва). Явка составила 49,84%.

По данным Национального экзит-пола, "Слуга народа" получила 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.