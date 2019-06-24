Зеленский не планирует ехать на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский не планировал ехать в Японию на саммит Большой двадцатки, который состоится 28-29 июня.

"Не был запланирован визит в Осаку в графике президента", - сообщила пресс- секретарь главы государства Юлия Мендель.

Как сообщают росСМИ, президент Владимир Путин не планирует встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита G20.

Однако, по словам главы украинского МИД Павла Климкина, президент США Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече во время саммита G20 обсудят украинский вопрос и вопрос освобождения удерживаемых Россией военнопленных украинских моряков.

20 июня президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет в Японии на следующей неделе. В интервью телекомпании Fox News Трамп сказал, что он проведет встречи с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".