Зеленський підписав закон про заочне розслідування

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення процедури спеціального досудового розслідування.

Цей документ потрібен для врегулювання процедури заочного арешту в Україні, повідомляє Офіс президента.

Наразі для заочного арешту громадянина, який переховується від слідства за межами країни, потрібно оголосити його в міжнародний розшук, але Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому.

Підписаний президентом закон також розширює перелік підстав для початку спеціального досудового розслідування/виробництва і заочного арешту підозрюваного, який ховається від покарання за межами України: - якщо підозрюваний оголошений у міжнародний розшук; - якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду і перебуває на території Росії або на окупованих територіях України.

В разі, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений у суд, з цього моменту судовий розгляд буде тривати за загальними правилами.