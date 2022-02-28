Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України до Європейського союзу. Про це в Telegram проінформувала пресслужба Верховної Ради й опублікувала документ.

"Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у ст. 2 Договору про Європейський союз, має честь подати заявку на членство в Євросоюзі, відповідно до ст. 49 Договору про Європейський союз", - ідеться у листі на ім'я президента Франції Еммануеля Макрона, який зараз головує у Раді ЄС.

У документі зазначено також, що лист підписали представники органів влади. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив відео церемонії підписання документа. Там видно, що після Зеленського свої підписи поставили спікер парламенту Дмитро Стефанчук та Шмигаль.

Зеленський висловив упевненість, що вступ України в ЄС реальний.

Верховна Рада та Європарламент 16 вересня 2014 року синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності у повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріплений у Конституції.

На тлі вторгнення Росії Зеленський заявив 28 лютого, що Київ звернувся до Євросоюзу із проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. "Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами. Але наша мета - бути разом з усіма європейцями, і головне - бути на рівних", - зазначив він.

Пізніше стало відомо, що ЄС очікує, що запит про невідкладне членство України надійде найближчим часом, після чого розпочнеться його розгляд за спецпроцедурою.