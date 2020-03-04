Зеленский: правительство провалило разъяснительную кампанию с платежками за комуслуги

Правительство Гончарука провалило разъяснительную кампанию с платежками за коммунальные услуги. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время внеочередного заседания Рады.

"Следующий вопрос – это коммунальные платежи. Мы действительно подписали контракт на транзит газа. Мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах, снизили цены на газ для нашего населения. Сегодня она на 35% ниже, чем в прошлом году, и самая низкая за последние четыре года. Но люди запутались из-за хаоса с платежками в январе и в феврале. Где-то они стали меньше, где-то нет, кому-то начислили абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед, где-то посчитали тем, кто вообще этим газом не пользуется. Фактически я думаю, что правительство провалило разъяснительную – это самое важное – кампанию, коммуникацию и работу с местными властями для того, чтобы люди во всех регионах действительно почувствовали на себе уменьшение платежки за тепло", - сказал президент.

В Раде продолжается внеочередное пленарное заседание.

Также на сегодня запланирован отчет правоохранительных органов.

По мнению нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, кроме отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука, Верховная Рада может принять решение относительно отставки генпрокурора Руслана Рябошапки. Соответствующий проект постановления об увольнении Рябошапки с должности генпрокурора вчера в Раде зарегистрировали "слуги народа".