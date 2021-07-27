Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Так, Руслана Баранецького звільнено з посади першого заступника голови СБУ і увільнено від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Василя Малюка звільнено з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника голови СБУ і переведений на посаду першого заступника голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького - з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Основною метою цих кадрових рішень президент назвав забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства. Відповідний законопроект опрацьовується у Верховній Раді.

"Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", - зазначив Зеленський.

Але вже зараз, за його словами, робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін. Держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань, додав президент.

"Друге завдання - суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", - наголосив Зеленський.

За експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 млрд грн.

В Офісі президента підкреслили, що фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.

"Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів", - додав Зеленський.