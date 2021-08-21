Зеленський схвалив санкції проти Гужви, Шарія та "Страны"

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій стосовно головного редактора сайту "Страна.ua" Ігоря Гужви і його інформресурсу, а також стосовно журналіста Анатолія Шарія.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Крім вище зазначених осіб санкції також введені проти: Анни Солнцевої; Любові Лукашиної; Алли Бондаренко; Ольги (Бондаренко) Шарій.

Також санкції накладені на активи, які афільовані з зазначеними вище особами: сайти Шарій.net, Страна.ua. В указі зазначається, що інтернет- провайдери повинні заблокувати доступи до цих веб-ресурсів та їх сторінок у соціальних мережах і YouTube. Також блокуються активи - зазначені особи не зможуть тимчасово користуватися і розпоряджатися належним їм майном.

Обмежувальні заходи введені на три роки.

Справи Гужви і Шарія

Влітку 2017 року в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео- та фотодокази даного правопорушення.

Тоді Гужва вийшов під заставу і через рік він вже був у Відні, де попросив у австрійської влади політичного притулку.

У лютому цього року Шарію повідомили про підозру в держзраді і розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті. В СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Читайте докладніше, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують в зраді.

У травні українські ЗМІ повідомили про те, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.