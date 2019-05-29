Зеленский созывает СНБО из-за проблем в угольной отрасли

Президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли. Об этом он сообщил во время брифинга во Львовской области в среду, 29 мая, информирует пресс-служба главы государства.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал Зеленский после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая. Также Зеленский пообещал выделить от государства по 100 тысяч гривень семьям шахтеров, погибших прошлой ночью.

Напомним, ранее во время визита на шахту президент пообещал шахтерам решить квартирный вопрос их семей вне очереди.

Накануне шахтеры ГП "Львовуголь" обратились к Зеленскому с видеообращением, в котором рассказали о долгах по зарплатах, отсутствие рынков сбыта и других проблемах в отрасли.