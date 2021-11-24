Зеленський та Дуда обговорили загрози для безпеки України й Польщі

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда мають однакове бачення безпекових викликів для регіону і необхідності спільних дій для їх подолання.

Про це повідомив глава Української держави у Твіттері, передає Укрінформ.

"Провів плідну телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Радий, що маємо однакове бачення безпекових викликів для регіону. А також того, що мусимо діяти разом для їхнього подолання. Намітили подальший план контактів для розв'язання двосторонніх та міжнародних питань", - зазначив Зеленський.

8 листопада Президенти України й Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели телефонну розмову, під час якого скоординували позиції щодо протидії проєкту російського газопроводу "Північний потік - 2".

Також глава Української держави поінформував про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються та вживатимуться для його належного захисту.