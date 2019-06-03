Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

В указе президента говорится, "уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины".

Как сообщали "Комментарии", 31 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года он был назначен на должность начальника ГСУ СБУ.