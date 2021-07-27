Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Хомчака

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак йде у відставку.

Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський.

"З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ. Такої синергії, ми, на жаль, не бачимо, бачимо навпаки конфлікти", – пояснив Никифоров.

Він зазначив, що президент вдячний Русланові Хомчаку за службу.

Новим головнокомандувачем Зеленський призначив Валерія Залужного - командувача оперативного командування "Північ".

Хомчак обійме посаду першого заступника секретаря РНБО – він замінить на ній Михайла Коваля.

Відповідних указів на офіційному сайті президента наразі немає.