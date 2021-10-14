Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі

Під час робочої поїздки в Донецьку область у День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці й ознайомився з особливостями застосування протидронної рушниці.
Зеленський також поспілкувався з воїнами і оглянув умови несення служби, а також вручив українським захисникам цінні подарунки.
"Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!" - сказав він.
Також президент подивився малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.