Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Донбасі

Під час робочої поїздки в Донецьку область у День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці й ознайомився з особливостями застосування протидронної рушниці.

Зеленський також поспілкувався з воїнами і оглянув умови несення служби, а також вручив українським захисникам цінні подарунки.

"Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!" - сказав він.

Також президент подивився малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.