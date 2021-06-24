Зеленський ввів санкції проти десятків російських банків: список

24 июня 2021, 17:44
 Политика Источник: Сегодня (Украина)
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Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 18 червня про введення санкцій проти десятків російських банків, "банків" т.зв. "ЛНР" і "ДНР", інших фінансових організацій і трьох фізичних осіб.

Обмежувальні заходи введені строком на три роки. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу глави держави.

До "чорного списку" серед іншого потрапили:

  • "Банк Москви";
  • "Газпром банк";
  • банк "Росія";
  • платіжна організація міжнародної платіжної системи "Колібрі", якою керує "Сбербанк";
  • "Банк ВТБ";
  • "Сбербанк Росії";
  • "банки" в т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

Також під санкції потрапили три людини:

  • Олександр Васильович Анненков – засновник АТ "Севастопольський морський банк";
  • Лідія Василівна Анненкова – засновниця того ж "Севастопольського морського банку";
  • Роман Сергійович Святий – судовий пристав-виконавець так званого Управління Федеральної служби судових приставів у18 червня на засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти Фірташа і Фукса.

Крім того, Україна ввела санкції проти хакерів через вірус Petya. У "чорний список" потрапили юридичні та фізичні особи, відповідальні за розробку і підтримку вірусу, який у 2017 році вразив десятки країн.
 

Источник: Сегодня (Украина)
 
 
 