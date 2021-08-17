Зеленський закликає світ відреагувати на обшуки і затримання в окупованому Криму

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту належним чином відреагувати на обшуки та затримання кримських татар в тимчасово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди - звільнені", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення.

Як повідомляв Укрінформ, 17 серпня з 4-ї години ранку в тимчасово окупованому Криму проходили нові масові обшуки в будинках кримських татар- мусульман. Після обшуків були затримані Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джеббар Бекіров, Заур Абдуллаєв, імам Раїф Февзієв.