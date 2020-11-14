Зеленський записав друге відеозвернення з лікарні

Президент України акцентував увагу на важливості карантину вихідного дня і дотримання обмежень

Рішення ввести карантин вихідного дня Зеленський пояснив прагненням зменшити динаміку захворюваності. Про це він заявив на власному телеграм- каналі.

"З цього приводу є багато дискусій, хоча, на мою думку, все досить очевидно. Це можна підтримувати або не підтримувати. Але не можна не розуміти чому саме таке рішення було прийнято. У нас кожен день нові рекорди. Більше 12-ти тисяч хворих в день. Треба збити динаміку зростання кількості хворих. І наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм доведеться вибирати кого лікувати ", - сказав глава держави.

Президент пояснив, що для досягнення мети є тільки два варіанти: частковий або повний карантин.

"Як зменшити ріст? Ідеальних інструментів для цього, я вважаю, не існує. Є болючі і ще болючіше. Наприклад, Франція, Німеччина, багато інших країн вводять повні локдауни - не в суботу та неділю, а на весь тиждень. І це ще гірше для бізнесу і економіки, ніж карантин вихідного дня. карантин вихідного дня - це шанс уникнути повного закриття. і якщо у нас є такий шанс, ми їм скористатися ", - сказав президент.

Зеленський визнає, що карантин вихідного дня буде збитковим для підприємців, але стверджує, що він триватиме лише шість днів:

"Фактично мова йде про шість неробочих днів. Шість днів. Так, окремі сфери бізнесу зазнають втрат. Уряд повинен надати їм програми і інструменти підтримки і це буде справедливо. Окремі, до речі, вже існують і діють. Хоча цього недостатньо. Чи не закритися, чи не звільняти людей, вистояти - це головне завдання. Уряд повинен зробити все, щоб ці три вікенди не стали критичними для існування малого і середнього бізнесу. і ще, давайте відверто, є гроші і бізнес, а життя і здоров'я людей. Жорсткий, неприємне питання, але він коштує. Вважав чи хтось втрати, якщо в кіно або ресторани взагалі нікому буде ходити ", - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що ефективність шести днів карантину вихідного дня буде залежати від дій влади, в тому числі місцевої.

"Чи буде карантин вихідного дня ефективним або не буде і залежить від спільної взаємодії бізнесу і влади. Як центральної, так і місцевої. Але у деяких мерів, на жаль, тривають місцеві вибори. Вони думають не про кількість хворих в своєму містах, а про кількості голосів у другому турі. а ми робимо непрості, а іноді дійсно непопулярні кроки бо боремося не за рейтинги особисті, а за життя українців. Коронавірус змушує приймати складні рішення. Якщо будемо реально дотримуватися карантину на вихідних, буде головний результат - ми уникнемо повного локдауна, але якщо продовжимо грати в хороших поліцейських на місцях, не виконувати рішення уряду і відзначати це грандіозним концертом на площі міста, або якщо продовжимо постійно не вірити в ковід, маски і дистанції, тоді, я впевнений, в результаті програємо всі ми: чи не окремий мер, не окремий міністр, президент - програє вся Україна. Давайте цього не допустимо ", - підсумував Зеленський.