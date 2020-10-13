Зеленський звернувся до громадян та анонсував опитування в день виборів (відео)

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до всіх громадян. Він закликав всіх прийти на виборчі дільниці 25 жовтня. Виборцям планують задати п'ять важливих запитань

"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, що нас раніше ніколи не питали. П’ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку. Не політиків з високих кабінетів, не незалежних експертів з телешоу, не агентів інших держав. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: а що думаєш ти?" - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що про те, які саме будуть запитання, він повідомить пізніше.