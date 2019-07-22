Женщины могут составлять не менее 19% от состава нового парламента

По предварительным результатам выборов, в Верховной Раде IX созыва будет минимум 86 нардепов-женщин. Они будут составлять почти 20% состава парламента.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова.

"Если тенденция сохранится, это будет настоящий прорыв. Женщины будут составлять 19% состава парламента, тогда как в действующей Раде их всего 12%. При этом среди депутатов-списочников женщины будут составлять 27%, а среди мажоритарщиков - 11%", - отметила она.

По информации Сусловой, рекордсменами по количеству женщин будут фракции "Голоса" (44,4%), Европейской солидарности (40%) и Слуги народа (27%).

По данным обработки 62,48% протоколов, партия "Слуга народа продолжает держать первенство на парламентских выборах.

Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,52% избирателей. Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержали 13,01%; "Европейскую солидарность" - 8,52%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,02%; "Голос" - 6,30%. За другие партии проголосовали менее 5% избирателей. Об этом сообщает УНИАН