На фронті загинув колишній нардеп Олег Барна

Колишній народний депутат України Олег Барна загинув на війні у віці 55 років

Інформацію про загибель Барни для ICTV підтвердив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За попередніми даними, Олег Барна загинув учора, 17 квітня, за день до свого дня народження. Сьогодні, 18 квітня, йому мало виповнитися 56 років.

Обставин загибелі наразі не повідомляють.

На сторінці Олега Барни висловлюють співчуття його друзі, колеги та побратими. Зокрема, співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко розповіла, що кілька тижнів тому бачилася з братом загиблого, Степаном Барною, який також воює на фронті. За його словами. Олег Барна воював під Вугледаром.

"Майданівець, добровольцем пішов на фронт у 2014, потім "перерва" у ВР, де він відчайдушно відстоював правду, як він її розумів. Альтруїст, він був велика дитина, дуже щирий у своїй любові і ненависті. Дуже любив батьків, дружину, дітей, брата, друзів. І Україну! Понад усе", - написала вона.

Народний депутат Володимир Ар'єв написав: "Олег Барна був гострим. Його вчинки були спонтанними, політично, як для народного депутата невивіреними, однак щирими. Він міг послати журналіста 1+1 і йому хамив сам Зеленський, тоді ще не президент. Але він був патріотом. Був... Це звучить так незвично моторошно".

Олег Барна родом із села Нагірянка на Тернопільщині. Народний депутат України 8-го скликання від Блоку Петра Порошенка. Громадсько-політичний діяч, правозахисник, педагог, військовослужбовець, сержант Збройних Сил України.

Був учасником Євромайдану в Чортківському районі Тернопільщини й у Києві. Отримав поранення в голову та вибите праве плече внаслідок протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку.

У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, був бійцем 128-ї окремої гірськопіхотної бригади, командиром мінометного розрахунку (псевдо Дядько Олег).

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року пішов на фронт добровольцем.

