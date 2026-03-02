Президент підписав закон щодо обов'язкової евакуації дітей із зони бойових дій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон No 4779-IX, який стосується обов'язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних і можливих воєнних дій.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

Документ дозволяє здійснювати евакуацію дітей із місць активних бойових дійнавіть у разі відмови батьків. Закон визначає, що їхнє право на життя є пріоритетним, тому тепер військові адміністрації мають повноваження ухвалювати рішення про обов'язковий виїзд неповнолітніх у безпечні регіони.

Координаційний штаб має лише дві доби, щоб погодити рішення місцевої влади про проведення обов'язкової евакуації. Такий стислий термін встановлено для того, щоб бюрократичні процедури не затримували порятунок людей із небезпечних зон.

Водночас дітей евакуйовуватимуть працівники органів опіки та піклування разом із Національною поліцією України.

Повернення до населених пунктів, з яких здійснювали евакуацію, можливе лише після офіційного рішення військових адміністрацій. Дозвіл надають тільки за умови припинення бойових дій і створення безпечного середовища для життя, що має бути погоджено з військовим командуванням.

У зонах обов'язкової евакуації вводиться особливий режим, зокрема діятимуть обмеження в'їзду і виїзду, а також свободи пересування мешканців.

В'їзд до населених пунктів, де триває загальна обов'язкова евакуація, буде можливий лише за спеціальними перепустками. Перебування на цих територіях без відповідних документів суворо заборонено.

Особа, яка порушила вимоги щодо здійснення обов'язкової евакуації, перешкоджала її проведенню чи самовільно повернулася до населеного пункту, з якого проводиться обов'язкова евакуація, нестиме відповідальність відповідно до закону.

Окрім того, евакуйовані мають право на безоплатне тимчасове житло зі спеціального фонду.

Батьки або опікуни зобов'язані особисто супроводжувати дітей до безпечних регіонів. У разі оголошення такої евакуації з зон активних боїв, дорослі мають забезпечити виїзд дитини самостійно або з довіреною особою.

Відмова батьків супроводжувати дитину не є підставою для припинення евакуації. У такому випадку дітей евакуюватимуть уповноважені особи чи підрозділи Нацполіції. Надалі за безпеку та долю дитини відповідатимуть органи опіки та піклування.

Нещодавно на Харківщині засудили матір, донька якої отримала поранення під час атаки на Куп'янськ у вересні минулого року. Жінка не вивезла дитину у безпечне місце попри оголошену обов'язкову евакуацію.