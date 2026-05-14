У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

Завтра, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять за жертвами сьогоднішньої нічної російської атаки.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. "15 травня в місті заборонені будь- які розважальні заходи", - сказав Кличко.

Розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Станом на 16:30 відомо про 8 загиблих. Що відомо про атаку Києва 14 травня

У ніч проти 14 травня російські війська завдали по Києву та області комбінованого удару ракетами та дронами. У місті пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, бізнес-центр, автосалон, гаражі й автівки - в Дарницькому, Шевченківському, Печерському, Дніпровському, Оболонському, Солом'янському, Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах. У Дарницькому районі столиці зруйновані конструкції 9-поверхового житлового будинку. Там є загиблі.

Відомо про понад 40 поранених, зокрема, і місячне немовля, яке отруїлося чадним газом.

Щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти, повідомили в ДСНС.

Госпіталізували понад 30 постраждалих, в тому числі - одну дитину, поінформував міський голова Віталій Кличко.