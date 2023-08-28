Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Трансляцію змагань вів телеканал Суспільне.
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На чемпіонаті світу у Будапешті українка здобула золоту медаль з результатом 2.01 метра.
Окрім "золота" чемпіонату, Магучіх отримала ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі.
На другому й третьому місцях австралійки Елеанор Паттерсон, яка стрибнула на 1,99 метра, та Нікола Оліслагерс із результатом 1,99 метра.