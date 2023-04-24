Українська школа має перейти на 12-річну систему освіти 2027 року

У Міністерстві освіти і науки надали роз'яснення щодо коментарів про перехід на 12-річну систему шкільної освіти в України

Відповідний коментар опубліковано на сайті уряду.

"Згідно із Законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах", - йдеться в повідомленні.

У МОН додали, що наразі не йдеться про будь-яке прискорення переходу на 12- річне навчання, оскільки освітній процес має бути послідовним і безперервним. І зауважили, що такий перехід потребує значних фінансів, яких нині в бюджеті не передбачено.

"Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, - це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для розв'язання проблем, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядають", - наголосили в міністерстві.

Напередодні в етері телемарафону заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко повідомив, що МОН вивчає думку експертного середовища, батьків і дітей, аби вже 2024 року перейти на систему 12-річного навчання