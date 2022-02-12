Байден годину спілкувався з Путіним щодо України

Президент США Джо Байден та російський президент Володимир Путін ввечері в суботу, 12 лютого 2022 року, провели телефонну розмову

Про це із посиланням на Білий дім повідомила Українська служба "Голосу Америки".

Сторони обговорили "питання ескалації безпекової ситуації навколо України".

Розмова тривала трохи більше години. : Макрон - Путіну: "Я прошу вас зупинитися"

Як зазначав напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков, розмову запитувала американська сторона. Причому з даного приводу надійшло письмове звернення Вашингтона.

Окрім того, 12 лютого Путін за допомогою телефонного зв'язку поспілкувався з главою французької держави Емманюелем Макроном та самопроголошеним білоруським правителем Олександром Лукашенком. : Колишній посол Гербст: "Не питайте, що Путін може нам зробити, запитайте, що ми можемо зробити Путіну". Ексклюзив "Еспресо"

Нагадаємо, західні ЗМІ, зокрема, брюссельське видання Politico та німецьке Spiegel "перенесли" попередньо озвучену журналістами й експертним середовищем Європи і США імовірну, як вони вважають, дату початку російського вторгнення з 20-22 лютого поточного 2022 року, тобто з часу закінчення Зимової Олімпіади у Пекіні (Китай) та завершення спільних російсько-білоруських військових навчань "Союзна рішучість - 2022", на 15- 16 лютого.

При цьому автори подібних заяв посилаються на поінформовані джерела у керівництві й розвідці країн Західної Європи та Північної Америки, а необхідність оприлюднення таких повідомлень пояснюють необхідністі "завадити" намірам Кремля. : "Причин для дестабілізації гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - Шмигаль

Коментуючи інформаційні повідомлення щод 15-16 лютого президент України Володимир Зеленський заявив: "Вся ця інформація лише провокує паніку і не допомагає нам".

Однак, глава української держави погодився, що "ризики є".