Беларусь просит США расширить работу посольства в Минске из-за приостановки выдачи виз в РФ

Беларусь призывает США расширить работу консульского отдела посольства США в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

По его словам, в Минске "с сожалением восприняли сообщение о том, что посольство США в России прекратило прием документов на оформление виз для граждан Беларуси".

"Уверены, что предоставление гражданам Беларуси возможности оформлять визы в США без выезда в сопредельные страны содействовало бы расширению межличностных контактов, а также развитию сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Мирончик.

Пресс-секретарь МИД Беларуси считает прискорбным, что отношения между РФ и США "продолжают осложняться, и это уже негативно сказывается непосредственно на простых белорусах".

21 августа в посольстве США в России заявили, что Вашингтон приостановит выдачу неиммиграционных виз по всей территории РФ на неопределенный срок в связи с решением Москвы о высылке сотрудников американской дипмиссии. Российские туроператоры считают, что выдача американских виз в РФ теперь растянется "минимум до полугода".