Что ответил Трамп на обвинение своего экс-адвоката

Трамп раскритиковал своего экс-адвоката, который пошел на сделку со следствием, и похвалил Пола Манафорта, который этого не сделал

"Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы очень рекомендовал не пользоваться услугами Майкла Коэна!", - написал Дональд Трамп в Twitter, комментируя обвинения со стороны своего бывшего адвоката в нарушении законов о финансировании предвыборной кампании.

21 августа Майкл Коэн в зале суда заявил, что действовал по указанию своего клиента, когда платил за молчание двум женщинам - порнозвезде Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал, которые рассказывали об отношениях с Дональдом Трампом и его супружеских изменах. Коэн готов говорить со следствием о возможном сговоре штаба Трампа с Москвой Мюллер снимает скальпы с преступников в окружении Трампа - СМИ Импичмент президента в США. Как это? Черный вторник Трампа: потянут ли его на дно Манафорт и Коэн? Экс- адвокат Трампа признал, что нарушал закон по его указанию

Поскольку Коэн признал, что эти платежи поступили из взносов в предвыборную кампанию, которые шли из нелегального корпоративного источника или превышали разрешенные суммы для взносов со стороны одного лица, его признание фактически означало обвинение президента США в соучастии в совершении преступления.

Кроме того, адвокат Коэна Ленни Дэвис заявил журналистам, что Дональда Трампа стоит привлечь к ответственности по тому же делу, что и его клиента.

В интервью программе Fox & Friends на своем любимом телеканале Fox News Дональд Трамп заявил, что выплаты двум женщинам, которые говорят, что имели отношения с ним, не нарушили правила предвыборной кампании.

Президент США отметил, что эти деньги поступили от него лично.

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Слева направо: Майкл Коэн, Дональд Трамп, Сторми Дэниелс и Карен Макдугал

"Они поступили от меня. Я даже твитнул об этом. Они не поступали из денег кампании", - отметил президент США. Он также отрицал, что знал о передаче денег и их выплате.

Таким образом, его комментарий противоречит заявлению, сделанному Майклом Коэном под присягой, в котором он сказал, что именно Дональд Трамп поручил ему осуществить эти выплаты.

В июле экс-адвокат Трампа обнародовал аудиозапись, на которой Дональд Трамп якобы обсуждал с ним выплату модели Playboy Карен Макдугал перед выборами 2016 года.

В то же время в Twitter президент США назвал "охотой на ведьм" дело против Пола Манафорта, а также отметил, что уважает его как "храброго человека", который в отличие от Майкла Коэна, отказался от сделки со следствием.