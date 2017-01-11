Что сказал Обама в сврей прощальной речи

После восьми лет на посту президента США Барак Обама выступил с прощальной речью. Накануне он записал видеобращение, в котором объяснил выбор Чикаго, в качестве места для прощальной речи.

По словам Обамы это связано с его особым отношением к городу, сообщает 112 Украина.

"Я впервые приехал в Чикаго, когда мне было всего лишь 12, пытался стать тем, кем я стал, искал смысл жизни", - говорилось в заявлении Обамы распространённом Белым домом.

Буквально за несколько часов до начала выступления, Обама написал на своей странице в Facebook. "Для меня и Мишель, Чикаго это где все начиналось. Этот город, в духе которого есть сила и базовые ценности американцев", - написал Обама. По его словам, "речь о том внутреннем запасе прочности, который позволил выдержать вызовы последних восьми лет".Свою прощальную речь Обама произносил в конгресс-центре McCormick Place. Его жена Мишель и дочь Малия сидели рядом с вице-президентом Джо Байденом и его женой.

Перед выступлением президента звучал гимн США, слова которого он эмоционально и выразительно подпевал.

Выступление Обама начал словами "очень приятно находится дома, очень приятно вернуться домой"!

Это вызвало шумную одобрительную реакцию зала и Обаме долго не удавалось успокоить аудиторию. "Вы уже видите, что я президент на исходе срока, потому что меня никто не слушается, даже здесь никто не слушает", - пошутил президент США.

Еще в своем посте в FacebookОбама анонсировал, что намерен поблагодарить американцев "за все, что было сделано". И эта благодарность простым ординарным людям, которые объединяясь способны на неординарные свершения была основным лейтмотивом прощальной речи президента США. Обама подчеркнул, что демократия является основной и самой большой ценностью американского народа. Но даже прекрасная Конституция страны всего лишь "клочок пергамента" без людей, с помощью которых базовые ценности воплощаются в жизни.

"Мы, люди, даем ей силу - нашим участием, тем выбором, который делаем", - сказал Обама.

Америка стала сильнее за восемь лет

Обама отметил, что американский народ за восемь лет стал сильнее, чем раньше.

Он высоко оценил заключенное в период его пребывания на посту президента соглашение с Ираном, улучшение отношений с Кубой.

Среди своих достижений, 44-й президент США отметил возрождение американской экономики. "Мы как и ранее самый богатый, сильный и уважаемый народ", - подчеркнул Обама.

Он выделил убийство спецназом США террориста Усамы бен Ладена, легализацию однополых браков, реформу здравоохранения (Obamacare),

По словам президента США, "за последние 8 лет ни одна иностранная террористическая организация не смогла успешно спланировать и осуществить атаку на страну", но напомнил о проблеме внутренней террористической угрозы, приведя в пример взрывы на Бостонском марафоне и массовое убийство в Сан-Бернардино.

Обама также заявил, что "пока мы стоим за то, что делаем, соперники вроде России или Китая не могут сравниться с нашим влиянием на весь мир".

Президент США выразил уверенность, что "Исламское государство" будет уничтожено. По его словам, благодаря возглавляемой США коалиции ИГ уже лишилось как минимум половины захваченных территорий.

В качестве актуальных угроз Обама назвал рост неприязни к иммигрантам. Она напомнил, что Америка, с самого начала своего существования была страной иммигрантов и добыла большую часть свою экономического и культурного потенциала, благодаря сосуществованию представителей отдельных рас и национальностей.

Президент США призвал американцев, любить детей иммигрантов, как собственных. Он подчеркнул, что лишая детей иммигрантов возможностей, только на основании того, что они иначе выглядят, американцы лишают возможности и собственных детей.

"Я отрицаю дискриминацию американцев мусульман, которые не менее патриоты, чем мы", - подчеркнул Обама.

Говоря о самых близких, Обама не смог сдержать слез

Мишель, обратился Обама к жене и в его глазах блеснули слезы. Президент США сказал жене, что в течении последних 25 лет, она была для него не только женой и матерью его детей, но и лучшим другом. "Ты приняла роль, которую не выбирала и выполняла ее с изяществом, с юмором", - сказал Обама, подчеркнув, что именно благодаря его жене Белый дом стал для каждого домом. Он назвал ее образцом для подражания.

Обама смахивал слезы и плакала в зале его дочь, рядом с матерью. После окончания речи, Обама тепло обнял их обоих. А Мишель написала в Twitter: "Так горжусь тобой... Люблю тебя.."

Обращаясь к дочери, Малии и Саше, Обама отметил, что взрослея в не совсем ординарных условиях они выросли прекрасными молодыми женщинами. "Вы умны, красивы", - сказал Обама, подчеркнув прекрасные душевные качества дочерей. "Из всего того, что я сделал в жизни, я больше всего горжусь быть вашим отцом", - сказал он.

Также, Обама адресовал особенно теплые слова Джо Байдену. "Ты был моим первым выбором и лучшим. И не только потому, что ты прекрасный вице- президент, но и потому что считаю тебя своим братом. Мы любим тебя как члена нашей семьи", - сказал президент США.

После окончания прощальной речи, он также тепло обнялся с Байденом.

Также, президент США очень тепло поблагодарил всех сотрудников Белого дома, которые по его словам: "Да, вы изменили мир"!.