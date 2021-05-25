Дівчину Протасевича підозрюють у кількох злочинах - МЗС РФ

Росіянку Софію Сапегу, яку білоруські силовики зняли з рейсу Ryanair разом з Романом Протасевичем, затримали на 72 години у зв'язку з підозрою в кількох злочинах, скоєних з серпня по вересень 2020 року. Про це заявила представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, (коментар опублікований на сайті МЗС)

"Білоруська сторона підтвердила факт затримання С. А. Сапєги на 72 години у зв'язку з підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 р. злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусії. Після закінчення трьох діб відносно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення".

У яких саме злочинах підозрюють Софію, Захарова не повідомила.