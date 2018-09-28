Экс-командир Чепиги назвал публикацию о Боширове шизофренией

Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко прокомментировал материал британских СМИ о том, что обвиняемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов якобы является полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) Анатолием Чепигой.

Как рассказал Боржко агентству "РИА Новости" 28 сентября, до работы в ДОСААФ он руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), где, согласно расследованию, учился Чепига.

"В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. <...> В ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий", - заявил Боржко.

По его мнению, расследование "попахивает легкой шизофренией". Собеседник агентства пошутил, что и сам в будущем может стать объектом интереса британских СМИ, поэтому "надо делать пластическую операцию".

Расследование проекта Bellingcat совместно с изданием Insider было опубликовано в среду, 26 сентября.

Согласно материалу, Русланом Бошировым на самом деле является 39-летний сотрудник ГРУ Анатолий Чепига. Мужчина якобы закончил ДВОКУ в 2001 году, принимал участие в войнах в Чечне и на Украине, получил звание Героя России в 2014 году.

В Скотленд-Ярде комментировать данную информацию не стали, заявив, что "не имеют к ней отношения". Глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон в Twitter поблагодарил Bellingcat за расследование, однако позже удалил публикацию.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, материал является попыткой отвлечь внимание от реального расследования. Захарова уверена, что публикация является новым "вбросом", пишет "Федеральное агентство новостей".

Британского шпиона, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание.

По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса "Новичок".

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых ведомство представило сотрудниками ГРУ. Великобритания сообщила о намерении объявить их в розыск по линии Интерпола.

15 сентября Боширов и Петров дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы.