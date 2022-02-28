ФІФА і УЄФА усунули Росію від міжнародного футболу: на рівні збірних і клубів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі в змаганнях під своєю егідою, повідомляє пресслужба УЄФА.

"Відповідно до первинних рішень, ухвалених Радою ФІФА і Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА і УЄФА сьогодні спільно вирішили, що всі російські команди, національні команди і клуби мають бути відсторонені від участі і в змаганнях ФІФА, і УЄФА до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що "ці рішення ухвалили сьогодні Бюро Ради ФІФА і Виконавчий комітет УЄФА, відповідно найвищі органи, що приймають рішення в обох установах з таких невідкладних питань".

"Новий сильний удар санкції по агресору! ... Відповідні рішення ухвалила сьогодні Рада ФІФА та Виконком УЄФА, і вони почали діяти негайно!", - написав глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко у Facebook у понеділок.

Він також подякував колегам із європейських і світових футбольних асоціацій, президенту ФІФА Джанні Інфантіно та президентові УЄФА Александеру Чеферіну за щоденні дзвінки підтримки й солідарності з українським народом.

"Окремо величезна подяка УЄФА за розрив співпраці з російським "Газпромом" у всіх турнірах під егідою європейського футбольного союзу, який раніше вже забрав у Санкт-Петербурга право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2021/22 та позбавив російські клуби і збірні можливості проводити матчі в Росії", - наголосив Павелко.