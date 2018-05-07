Макрон: разрыв соглашения с Ираном может открыть ящик Пандоры

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что выход США из соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году с Ираном, может привести к войне.

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", - заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны", - добавил президент Франции.

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В апреле, когда Трамп и Макрон встречались в Вашингтоне, французский президент убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Великобритания, Германия и ООН.

Президент Ирана Хассан Роухани категорически не воспринимает предложения пересмотра соглашения и называет подобные инициативы незаконными.

Он предостерег, что США пожалеет о пересмотре ядерной сделки и что такой пересмотр будет ошибкой исторического масштаба.

"Если Америка выйдет из ядерной сделки, она пожалеет об этом, как об исторической ошибке", - заявил Роухани в эфире иранского государственного телеканала в воскресенье.

Он добавил, что у Ирана имеет план действий на случай любого решения Трампа, и пообещал принять меры.

Дональд Трамп называет соглашение сумасшедшим и грозит выйти из него, если Конгресс и европейские союзники США до 12 мая не подготовят изменения в документ.

Президент США также пригрозил вернуть ранее снятые санкции в отношении Ирана.

Другие страны, подписавшие договор, утверждают, что Иран выполняет его условия, благодаря чему его способность к производству обогащенного урана постепенно сокращается, поэтому соглашение должно остаться в силе.Обвинения со стороны Израиля

Ранее США и европейские союзники Вашингтона заявляли, что им удалось достичь прогресса по двум вопросам: получение международными инспекторами доступа к ядерным объектам Ирана и прекращение разработки и испытания Ираном баллистических ракет.Трамп в Израиле: Иран никогда не будет иметь ядерного оружия

В конце апреля Израиль представил, как утверждает премьер страны Биньямин Нетаньяху, доказательства существования тысяч секретных документов, которые показывают, что Иран лгал о своих намерениях в сфере ядерных технологий перед подписанием договора в 2015 году.

Нетаньяху обвинил Тегеран в проведении секретных разработок ядерного оружия, проходящих под названием "Проект Амадей", и заявил, что Иран продолжал заниматься исследованиями в этой сфере после того, как в 2003 году проект закрыли.

Нетаньяху сказал, что полученные Израилем документы доказывают, что Иран хранил документацию "Проекта Амад", чтобы в будущем использовать ее для разработки ядерного оружия.

Иран назвал Нетаньяху лжецом и заявил, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Однако, госсекретарь США Майк Помпео назвал документы подлинными и заявил, что ядерная сделка 2015 построена на лжи.Ядерная сделка 2015 года

Ядерное соглашение заключили в 2015 году Иран, США, Великобритания, Германия, Франция, Китай и Россия. Этот договор предусматривает отказ от разработки Тегераном ядерного оружия в обмен на снятие экономических санкций, в том числе - запрета на международную торговлю нефтью.

Согласно договоренности, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), Иран должен резко сократить количество своих центрифуг, обогащающих уран, сократить свои запасы обогащенного урана и не производить уран для оружия.

Ведущие европейские страны называют соглашение с Ираном важным фактором международной безопасности.

Руководство США и Израиля, считает, что достигнутое соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.