Макрон виступив проти початку процедури вступу України до ЄС через війну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не вважає можливим розгляду заявки України на вступ до ЄС в умовах війни

Про це повідомив сайт BFMTV.

Він сказав, що проти початку процедури вступу України до ЄС перед початком неформального саміту лідерів у Парижі

"Чи можемо ми відкрити процедуру вступу з країною, що перебуває у стані війни? Я не вірю в це", - сказав Макрон.

Він додав, що хоче надіслати "сильний сигнал", оскільки три країни подали заявки на членство.

Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. Також заявки подали Грузія та Молдова.

1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.

7 березня президент Євроради Шарль Мішель заявив, що заявку України на членство в Євросоюзі обговорять найближчими днями.

За даними видання Bloomberg, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає чіткого сигналу щодо заявки на вступ до Євросоюзу