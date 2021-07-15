Меркель прибуває до США з останнім візитом у статусі канцлера Німеччини

Президент США Джо Байден прийме канцлера Німеччини Анґелу Меркель у Білому домі 15 липня, це буде її останній візит на посаді, яку вона залишить після 16 років при владі.

Візит відбудеться за два місяці до парламентських виборів, які зрештою визначать ім'я нового керівника Німеччини.

Байден зустрічався з Меркель на полях саміту "Групи семи" в Англії минулого місяця, він називає її європейською лідеркою, якою він найбільше захоплюється. Байден також написав у твітері, що зв'язки між США та Німеччиною "міцніші, ніж будь-коли", додавши, що він радий вітати Меркель у Білому домі, щоб "продовжити нашу роботу".

Очікується, що під час зустрічі 15 липня політики обговорять пандемію коронавірусної інфекції, зростання впливу Китаю та газопровід "Північний потік-2", який постачатиме природний газ з Росії до Німеччини.

Майже завершений трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, прокладений під Балтійським морем, - це проєкт, проти якого США вже давно виступають. Вашингтон стверджує, що це загрожує європейській енергетичній безпеці і позбавить Україну транзитних платежів від Росії.

У травні Байден відмовився від санкцій проти німецьких учасників проєкту "Північний потік-2", заявивши, що будівництво майже закінчене, а санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками.

Меркель, як і влада Росії, стверджує, що проєкт є лише засобом ведення бізнесу та питанням національного суверенітету. Вона також зазначила, що Україна залишатиметься транзитним шляхом для природного газу навіть після завершення будівництва нового газопроводу.