МИД России попросил ОБСЕ обеспечить порядок на Украине во время выборов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти на Украине не способны обеспечить порядок у посольств и консульств в день выборов президента России, поэтому российская сторона обратилась за помощью к ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Захаровой, несмотря на просьбу России, украинские полицейские редко вмешиваются для наведения порядка.

«Для того чтобы этот порядок хоть как-то поддерживался в нашем загранучреждении, российская сторона была вынуждена обратиться к руководству ОБСЕ и ее специальной мониторинговой миссии на Украине, чтобы обеспечить отслеживание ситуации силами СММ», — сказала Захарова.