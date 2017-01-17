Мнение Трамп может сдать Путину не только Украину, но и всю Восточную Европу

Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут поделить сферы влияния в мире, если им удастся найти общий язык

Такое мнение высказал российский журналист Аркадий Бабченко.

"Трамп не раз заявлял, что он хочет нормализации отношений с Россией, что не хочет России противостоять и что ему нравится Путин, он хочет найти с ним общий язык. Путину тоже это надо. В России сейчас вообще эйфория от того, что в Америке к власти пришел типа пророссийский, типа кремлевский ставленник Трамп. И все ждут, что он будет делать какие-то шаги в сторону России", - сказал он в интервью "Апострофу" .

"Я думаю, примерно это и будет предметом разговора: они будут разговаривать о дальнейшем выстраивании отношений между странами. Но пока это будет только разговор. Пока никакой конкретики я не ожидаю от этой встречи. И я не думаю, что здесь будет идти речь об украинском вопросе. Если они поймут, что между ними есть взаимопонимание, то начнут вообще делить глобальную политику", - добавил Бабченко.

Журналист допустил, что Трамп может сдать Путину Восточную Европу.

"Трамп, я думаю, готов согласиться с тем, что Восточная Европа (не только Украина, а вообще Восточная Европа) - больше в сфере влияния России и начать уходить из этой сферы влияния. Ему, может быть, интереснее Китай, он в Южно-Китайское море пытается пройти. Россия в обмен на это может пойти на какие-то уступки, например, сдать Асада. Это вполне возможно. Я допускаю такое развитие событий". - отметил он.

При этом, Бабченко также считает возможным вариант, при котором американскому и российскому лидеру договориться не удастся.

"Путин и Трамп - два человека, два лидера, которые действуют примерно одними и теми же методами и в общем-то друг друга понимают. Естественно, они встретятся и попытаются договориться. И практика показывает, что первое время у таких людей бывает прямо любовь-любовь. А потом эта любовь быстро заканчивается и начинается такая драка, что клочки летят по всему миру", - резюмировал журналист.