Німеччина зібралася блокувати "Північний потік-2" у разі агресії Росії проти України

Новий уряд Німеччини має намір заблокувати газопровід" Північний потік-2 " у разі нової агресії Росії щодо України. Про це пише BBC .

Новопризначена міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що ескалація щодо України матиме прямі наслідки для "Північного потоку-2". Глава зовнішньополітичного відомства звернула увагу на те, що на сьогоднішній день сертифікація газопроводу в обхід України припинена з огляду на те, що "він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства".

Слід зазначити, що дану позицію підтримали міністри закордонних справ "Великої сімки". Так, у разі агресії Росія зіткнеться з жорсткими економічними санкціями.

У свою чергу новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна має намір зробити все можливе для збереження транспортування газу через Україну в майбутньому.

"Ми відчуваємо відповідальність за майбутнє, за те, щоб забезпечити успішність українського бізнесу з транзиту газу, і ми вживемо заходів, щоб він таким залишався", - сказав він.

ЗМІ писали, що якщо РФ вторгнеться в Україну, США будуть вимагати від Німеччини зупинити "Північний потік-2".

InfoResist.org