Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття вірусу гепатиту C

Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини за 2020 роцi присудили Гарві Олтеру, Майклу Гоутону і Чарльзу Райсу за відкриття вірусу гепатиту C. Про це стало відомо під час спеціальної онлайн-конференції з шведського Стокгольма. Нагороду учені розділили порівну.

Цього року суму премії вдалося збільшити до 10 мільйонів шведських крон. Таким чином вона складе 1,1 мільйона в доларовому еквіваленті. Надалі Нобелівський фонд має намір коригувати розмір нагороди відповідно до реальних доходів суспільства.

Цьогорічне нагородження стало 111 в історії Нобелівської премії з фізіології та медицини. Серед лауреатів до сьогоднішнього дня було всього 12 жінок. Ніхто ще не отримував Нобелівку в галузі медицини більше одного разу, хоча в інших областях науки такі прецеденти були. Сьогоднішні лауреати приєдналися до списку з 219 колег, також відзначених престижною науковою нагородою.