Новым главой Казахстана стал глава парламента страны.

Биография и позиция Касым-Жомарта Токаев



Полномочия президента Казахстана возложены на председателя верхней палаты парламента (сената) Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Reuters.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке, выразил доверие спикеру сената Касыму-Жомарту Токаеву. Он будет исполнять обязанности руководителя Казахстана. По его словам, Токаев всецело поддерживает проводимую государственную политику внутри Казахстана и на международной арене. Также Назарбаев назвал своего преемника честным, ответственным и обязательным.

"Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - сказал Назарбаев, выступая во вторник, 19 марта, с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

По Конституции Казахстана спикер верхней палаты парламента наделяется полномочиями президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти. В случае, если спикер не может принять эти обязанности, они переходят к спикеру нижней палаты (мажилису), следующим по иерархии идет премьер-министр.

Биография:

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года, окончил Московский государственный институт международных отношений, Пекинский лингвистический институт (КНР), Дипломатическую академию МИД РФ, специалист-международник, доктор политических наук. Владеет английским, китайским и французским языками. Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол.

В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР.

В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника. В 1991 году поступил в Дипломатическую академию МИД СССР на курсы повышения квалификации руководящих дипломатических кадров.

В 1992 году Токаев был назначен замминистра иностранных дел Казахстана. Должность министра иностранных дел он занимал в общей сложности в течение 10 лет (1994-1999, 2002-2007). В 1999-2002 годах работал премьер-министром. С 16 октября 2013 года возглавил верхнюю палату парламента.

Его отец, Кемель Токаевич Токаев (1923-1986), участник ВОВ, был известным казахским писателем. Мать, Турар Шабарбаева (1931-2000), работала в Алма- Атинском педагогическом институте иностранных языков.

Как сообщала "Страна", 21 февраля Назарбаев впервые в истории отправил правительство Казахстана в отставку. Сообщалось, что члены правительства продолжат работу до утверждения состава нового кабинета министров.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев сохранит пост главы Совета безопасности Казахстана. Это ведомство наделено статусом конституционного органа, который координирует проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности для сохранения внутриполитической стабильности и защиты конституционного строя.